VSC siegt im Tiebreak Beim Letzten sehr schwergetan 08.12.2025, 12:55 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Drei Punkte waren eingeplant, zwei wurden es nur: Der VSC Guldental brauchte den Tiebreak, um beim Schlusslicht zu gewinnen.

Obwohl der TSV Speyer Schlusslicht der Volleyball-Oberliga ist, scheint das Team gar nicht schlecht zu sein. Diese Erfahrung machten die Volleyballerinnen des VSC Guldental bei ihrem knappen 3:2 (22, -25, 16, -20, 10) in Speyer. „Aufgrund mehrerer Ausfälle musste ich umstellen.







