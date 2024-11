SG verliert zu Hause 1:3 Bei Maifeld Volleys hapert’s bei der Annahme Christian Müller 27.11.2024, 15:00 Uhr

i Hier sieht es ganz gut aus, aber insgesamt haperte es bei den Koblenz Maifeld Volleys bei der Annahme. Maximilian Mohr

Das hatte sich die SG Koblenz Maifeld Volleys anders vorgestellt, aber im Heimspiel gegen die TGM-Gonsenheim II gab es beim 1:3 nichts zu holen.

Es bleibt dabei: Gegen die Topteams in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar können die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys bis dato nicht gewinnen. Am 8. Spieltag unterlagen sie dem Tabellendritten TG Mainz-Gonsenheim II in der Polcher Maifeldhalle mit 1:3 (25:15, 13:25, 16:25, 22:25) und fielen damit auf Platz fünf zurück.

