Nur zu sechst nach Morbach Bei Etzbachs Volleyballerinnen bleibt „der Wurm drin“ Moritz Hannappel 27.11.2025, 14:35 Uhr

Mit nur sechs Spielerinnen fährt die SSG Etzbach zum Tabellendritten SV Haag. Spielertrainerin Janina Gerhards verfolgt mit seinen Mitspielerinnen trotz des scheinbaren Nachteils einen klaren Plan für das eigene Spiel.

„Dieses Jahr ist irgendwie der Wurm drin“, stellt Janina Gerhards, Spielertrainer der SSG Etzbach, vor dem Auswärtsspiel in der Volleyball-Verbandsliga Nord beim SV Haag in der Baldenauhalle Morbach (So., ab 13 Uhr) fest. „Viele Spielerinnen bleiben krank und so fahren wir nur mit sechs Spielerinnen nach Morbach.







