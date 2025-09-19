SSV Langen II mit Loch zu Gast Bad Salziger Heimpremiere mit Aufsteigerduell 19.09.2025, 10:34 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Der TV Bad Salzig geht selbstbewusst in sein erstes Regionalliga-Heimspiel überhaupt am Sonntag um 16 Uhr in Boppard.

Erstes Heimspiel in der Volleyball-Regionalliga Südwest für den TV sebamed Bad Salzig: Am Sonntag um 16 Uhr empfängt der TV in der Bopparder Großsporthalle die SSG Langen II, der den gleichen „Zusatz“ wie Bad Salzig trägt.Die Bad Salziger sind der Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland, die Langener Drittliga-Reserve gewann den Titel in der stärker einzuschätzenden Oberliga Hessen.







Artikel teilen

Artikel teilen