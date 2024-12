Top-Spiel beim TV Bliesen Bad Salzig will als Spitzenreiter überwintern 12.12.2024, 15:18 Uhr

i Kein Durchkommen? Zuletzt ließen die Bad Salziger Volleyballer (von links mit Jan Schulz-Utermöhl, Bjarne Giersch und Till Wiesenthal) den Gegner kaum eine Chance. Am Sonntag im Spitzenspiel beim TV Bliesen wollen sie den nächsten Sieg. hjs-Foto

Erster gegen Zweiter zum Ausklang: Viel mehr geht nicht in der Volleyball-Oberliga. Der TV sebamed Bad Salzig ist zwar auf dem Papier nicht der Favorit beim TV Bliesen, irgendwie aber doch.

Zum Abschluss des Jahres steht das Duell der beiden besten Teams an: In der Volleyball-Oberliga stehen sich am Sonntag um 16 Uhr in St. Wendel der Tabellenführer TV Bliesen und der Zweite TV sebamed Bad Salzig gegenüber. Fest steht: Sollte Bad Salzig gewinnen, werden die Kurstädter auf dem ersten Platz in die kurze Winterpause gehen.

