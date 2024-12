3:0 daheim vor dem Bliesen-Hit Bad Salzig unterstreicht seine Titelambitionen 08.12.2024, 16:58 Uhr

i Kein Durchkommen war gegen Bad Salzigs Block (in Blau) für die Guldentaler, die mit 0:3 in der Bopparder Großsporthalle verloren. hjs-Foto

Der TV sebamed Bad Salzig marschiert nach dem glatten 3:0 gegen Guldental weiter ungeschlagen durch die Volleyball-Oberliga. Bleibt das auch im letzten Spiel so beim TV Bliesen, sind die Kurstädter erster Anwärter auf den Regionalliga-Aufstieg.

Die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig haben in ihrem vorletzten Spiel in diesem Jahr eine sehr souveräne Vorstellung in der Bopparder Großsporthalle abgeliefert: Mit 3:0 (25:16, 25:11, 25:15) gewannen sie in nur 55 Minuten vor 70 Zuschauern gegen den Vorletzten VSC Spike Guldental und bleiben im Titelrennen ganz dick dabei mit nun 21 Punkten.

