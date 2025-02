Spitzenspiel in Boppard Bad Salzig: Meilenstein auf dem Weg zum Titel? 21.02.2025, 10:26 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/WavebreakMediaMicro

Ein Heimsieg gegen die TGM Mainz-Gonsenheim II könnte ein Meilenstein auf dem Weg zur Meisterschaft für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig werden. Aber einfach wird das nicht.

Spitzenspiel in der Volleyball-Oberliga: Spitzenreiter TV sebamed Bad Salzig empfängt am Samstag um 18 Uhr in der Bopparder Großsporthalle die TGM Mainz-Gonsenheim II. Die ist Zweiter, da der eigentliche Verfolger TV Bliesen noch eine Partie weniger hat.

