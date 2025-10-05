TV siegt 3:0 und ist Dritter Bad Salzig macht mit Sinzig kurzen Prozess 05.10.2025, 21:56 Uhr

i Paul Knep machte als Zuspieler eine starke Partie beim 3:0 gegen Sinzig und wurde auf Bad Salziger Seite zum Spieler des Tages gewählt. TV Bad Salzig

Aufsteiger TV Bad Salzig hat sich in der Volleyball-Regionalliga mit dem 3:0 gegen Sinzig vor der folgenden einmonatigen Pause bis auf Platz drei hochgearbeitet.

Neuling TV sebamed Bad Salzig mischt die Volleyball-Regionalliga Südwest auf: In der Bopparder Großsporthalle gab es einen nie gefährdeten 3:0-Sieg (25:21, 25:19, 25:22) gegen den Rheinland-Rivalen LAF Sinzig. Nach dem dritten Sieg im vierten Spiel verbesserte sich Bad Salzig mit acht Punkten auf den dritten Tabellenplatz in der zehnköpfigen Regionalliga.







Artikel teilen

Artikel teilen