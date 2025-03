Ein vereinshistorisches Spiel steht für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig an: Mit einem klaren Heimsieg gegen U.N.S. Rheinhessen wäre der erstmalige Aufstieg in die Regionalliga perfekt.

Es ist alles angerichtet für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte bei den Volleyballern des TV sebamed Bad Salzig: Mit einem Heimsieg am Sonntag um 16 Uhr in der Bopparder Großsporthalle gegen die SG U.N.S. Rheinhessen wäre der Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga perfekt. Sollte Bad Salzigs Verfolger TV Bliesen am Samstagabend in Germersheim patzen, müsste es eventuell gar kein Sieg sein, um Meister zu werden.

„Damit beschäftigen wir uns nicht, das ist egal, wir wollen die drei Punkte“, sagt Bad Salzigs spielender Co-Trainer Julius Hammes und freute sich auf den „Showdown“. Mit einem 3:0 hätte Bad Salzig 43 Punkte und wäre aufgrund der Mehrzahl an Siegen gegenüber Bliesen definitiv Meister. Dass das machbar ist, weiß Hammes: „U.N.S. liegt uns vom Spielstil her, im Hinspiel sind wir über sie drübergefahren.“ 3:0 hieß es damals.

Hammes hat keine Lust auf „Verlängerung“

Ob Trainerin Lisa Guillermard bei der Feier dabei sein kann, ist noch fraglich, sie müsste theoretisch mit den Mittelrheinvolleys in der Regionalliga selbst spielen, laboriert aber einer Fußverletzung. „Es ist noch nicht klar, ob Lisa dabei sein kann“, sagt Hammes. Eine große Feier wird im Falle des Falles aber so oder so noch folgen – und zwar am letzten Spieltag (Samstag, 29. März, 19.30 Uhr) daheim gegen Bliesen. „Dass es jetzt ein Sonntag ist, ist ein bisschen schade“, sagt Hammes mit Blick auf ein mögliches Meisterstück gegen Rheinhessen.

Gerade der spielende „Co“, der einer der älteren Akteure beim TV ist, hat aber so „gar keine Lust auf eine Verlängerung“ hat. Nicht mitwirken können der verletzte Timo Herrmann und Lukas Rikl, der in der Hamburger Heimat weilt. Ansonsten sind die Bad Salziger komplett – und bereit für die ganz große Nummer.

Zweite kann ebenfalls aufsteigen

Die könnte noch garniert werden mit der Meisterschaft der Zweiten in der Verbandsliga, die mit zwei Heimsiegen gegen Etzbach und Asbach ebenfalls aufsteigen würde. Um 10 Uhr geht es hier am Sonntag los. „Das wäre natürlich ein Super-Schmankerl für die junge Truppe“, sagt Hammes.