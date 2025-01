TSV Speyer kann überraschen Bad Salzig ist vor seinem kommenden Gegner gewarnt 24.01.2025, 12:19 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Der Gegner ist keiner, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Das tun sie auch nicht beim TV sebamed Bad Salzig. Schließlich soll Platz eins in der Volleyball-Oberliga gehalten werden.

Zwölftes Spiel für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig: Am Samstag (15.30 Uhr) soll für den Spitzenreiter beim Drittletzten TSV Speyer der zwölfte Sieg her. Vieles spricht dafür, auch wenn der Gegner nicht zu unterschätzen ist.Bad Salzigs spielender Co-Trainer Julius Hammes drückt es so aus: „Speyer ist immer für eine Überraschung gut.

