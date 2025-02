Stolpergefahr für beide SSVGH-Mannschaften

Das wird knifflig für die beiden Volleyball-Männermannschaften des SSVGH Idar-Oberstein. Sowohl in der Bezirkslasse als auch in der Verbandsliga ist die TSG Mainz-Bretzenheim am Sonntag ein gefährlicher Gegner - womöglich gar ein Stolperstein.