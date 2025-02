13. Sieg im 13. Spiel im Blick Bad Salzig hat mit Konz noch eine Rechnung offen 07.02.2025, 09:29 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/WavebreakMediaMicro

Spiel 13 dürfte kein schlechtes Omen für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig sein. Zu Hause gegen Konz soll der 13. Sieg her.

Mit dem Gegner hat der TV sebamed Bad Salzig noch eine kleine Rechnung offen: Am Samstag um 18 Uhr geht es in Boppard gegen die TG Konz – und die hatte in der Hinrunde sogar Matchball gegen den Spitzenreiter der Volleyball-Oberliga.„Gegen Konz haben wir definitiv noch eine Rechnung offen“, sagt Bad Salzigs spielender Co-Trainer Julius Hammes, denn beim 3:2-Sieg am vierten Spieltag wurde es viel enger als die sebamed-Volleys erwartet hatten.

