Zu Beginn war Nervosität, am Ende Jubel: Der TV sebamed Bad Salzig spielt kommende Saison in der Volleyball-Regionalliga. Das steht nach dem 16. Sieg im 16. Spiel fest.

Der TV sebamed Bad Salzig hat es geschafft: Mit einem 3:0 (25:21, 27:25, 25:18) vor rund 100 Zuschauern in der Bopparder Großsporthalle gegen die SG U.N.S. Rheinhessen steigen die Kurstädter erstmals ihrer Geschichte in die Regionalliga auf, es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Natürlich wurde das schon mal gebührend mit den Fans gefeiert, eine größere Sause soll aber am 29. März im Heimspiel gegen den TV Bliesen steigen.

Die Bliesener hatten schon am Samstagabend die Steilvorlage geliefert, denn sie verloren in Germersheim, sodass vor der Partie der Bad Salziger klar war: Es reichen schon zwei Satzgewinne zum Titel und Aufstieg. Aber die Bad Salziger wollten den 16. Sieg im 16. Spiel. „Trotzdem war es bisschen komisch von der Stimmung her“, sagt der spielende „Co“ Julius Hammes, „es war anders, als wenn du unbedingt gewinnen musst. Wir waren auch bisschen nervös, glaube ich.“

Hammes: Wir haben eine super Chemie

So brauchten die Gastgeber im ersten Satz eine Zeit lang, bis sie „drin“ waren. „Wir haben spät ins Spiel gefunden“, sagte Hammes. Dennoch wurde Satz eins gewonnen und als der zweite Satz knapp eingetütet war, stellte sich auch eine gewisse Lockerheit ein, der dritte Satz ging recht klar an die sebamed-Volleys. „Der Gewinn des zweiten Satzes hatte etwas Befreiendes“, wusste Hammes.

Er und Trainerin Lisa Guillermard waren erleichtert, gerade Hammes, der seit 2010 in Bad Salzig spielt, hätte keinen Showdown wie vergangene Saison gegen Wiesbach oder 2018/2019 unter Coach Lutz Kasper gebraucht, als der TV jeweils knapp am Regionalliga-Aufstieg scheiterte. „Wir haben da schon ein Trauma, ich auch“, gibt Hammes zu, umso mehr freute er sich, dass es Bad Salzig nun gelungen ist – und zwar nicht mit einer erfahrenen Truppe mit einigen Größen von außen, sondern mit jungen, aber auch richtig guten Wilden. „Es ist ein ganz anderes Team, wir haben eine super Chemie“, findet Hammes.

i Der wertvollste Spieler des neuen Meisters bei der Arbeit: Paul Knep (Nummer 4) stellt als Zuspieler den Ball, meistens wurde gegen die SG U.N.S. Rheinhessen ein Punkt daraus in der Bopparder Großsporthale vor rund 100 Fans. Knep wurde in dieser Partie zum "MVP" gewählt. Mark Dieler

Das Können gepaart mit dem Teamgeist ließ die Bad Salziger ihre Favoritenrolle bestätigen. Denn die hatten sie inne nach dem verpassten Titel in der Vorsaison. Anfangs gab es das eine oder andere unnötige 3:2 – und damit „nur“ zwei statt drei Punkte, aber auf Strecke war der Klub vom Rhein einfach konstant gut. 43 Punkte stehen nun auf dem Konto, Bliesen wurde von der TGM Mainz-Gonsenheim II auf den dritten Platz verdrängt, der Abstand zu Bad Salzig ist aber mit acht beziehungsweise neun Punkte groß.

Zum wertvollsten Spieler wurde Paul Knep gewählt, zum Feiern nach der Partie indes ging es zu Ben Zerwes nach Waldesch. Zerwes wird wie Till Wiesenthal bald in der USA für vier Jahre am College studieren. Zwei Abgänge, die schmerzen, die aber aufgefangen werden sollen. Denn der TV kann nun mit der Regionalliga wuchern. Erstmals in seiner Geschichte.