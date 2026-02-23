VSC Guldental verliert 1:3 Ausfall von Vanessa Nickel ist nicht zu kompensieren 23.02.2026, 14:58 Uhr

i Zieht den Schmetterschlag durch: Vanessa Nickel vom VSC Guldental (grüne Trikots) hat sich in die Höhe geschraubt. Gleich drei Mitspielerinnen sichern ab. Später musste sie wegen gesundheitlicher Probleme ausgetauscht werden. Edgar Daudistel

Es bleibt spannend im Abstiegskampf der Oberliga. Die Frauen des VSC Guldental verpassten gegen den ASV Landau einen Bonuspunkt.

Zwei packende Sätze reichten nicht für eine Überraschung: Die Frauen des VSC Guldental unterlagen dem ASV Landau in der Volleyball-Oberliga mit 1:3 (-22, 21, -16, -18).„Wir haben prima begonnen und den Gästen sehr gut Paroli geboten“, kommentierte Andreas Scherf, der Co-Trainer der Guldentalerinnen, der den beruflich verhinderten Cheftrainer Gregor Zimmermann an der Seitenlinie vertrat.







