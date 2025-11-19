VSC Guldental verliert 0:3 Ausfall von Sophie Nickel lässt sich nicht kompensieren 19.11.2025, 15:52 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Ohne seine Top-Angreiferin Sophie Nickel kämpft der VSC Guldental in Landau verbissen – doch am Ende fehlt beim 0:3 die entscheidende Präzision.

Eine 0:3 (-22, -22, -22)-Niederlage kassierten die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental beim ASV Landau. Andreas Scherf, der das Team betreute, hatte Umstellungen vornehmen müssen, da sich Hauptangreiferin Sophie Nickel im Training verletzt hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen