20.02.2026, 13:21 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Erneut müssen die Guldentaler Volleyballerinnen in Bad Kreuznach ran. Vielleicht gelingt ja eine Überraschung im Ausweichquartier.

Die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental stehen am Samstag um 14 Uhr gegen den ASV Landau vor einer schweren Aufgabe. Die Begegnung wird erneut im Ausweichquartier, in der Konrad-Frey-Halle in Bad Kreuznach, ausgetragen.Mit 30 Punkten stehen die Gäste auf dem zweiten Rang und gehen als Favoriten in die Partie.







