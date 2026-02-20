Tabellenzweiter kommt: Ausfälle in den Übungseinheiten des VSC Guldental
Tabellenzweiter kommt
Ausfälle in den Übungseinheiten des VSC Guldental
Erneut müssen die Guldentaler Volleyballerinnen in Bad Kreuznach ran. Vielleicht gelingt ja eine Überraschung im Ausweichquartier.
Die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental stehen am Samstag um 14 Uhr gegen den ASV Landau vor einer schweren Aufgabe. Die Begegnung wird erneut im Ausweichquartier, in der Konrad-Frey-Halle in Bad Kreuznach, ausgetragen.Mit 30 Punkten stehen die Gäste auf dem zweiten Rang und gehen als Favoriten in die Partie.