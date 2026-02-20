Tabellenzweiter kommt
Erneut müssen die Guldentaler Volleyballerinnen in Bad Kreuznach ran. Vielleicht gelingt ja eine Überraschung im Ausweichquartier.

Die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental stehen am Samstag um 14 Uhr gegen den ASV Landau vor einer schweren Aufgabe. Die Begegnung wird erneut im Ausweichquartier, in der Konrad-Frey-Halle in Bad Kreuznach, ausgetragen.Mit 30 Punkten stehen die Gäste auf dem zweiten Rang und gehen als Favoriten in die Partie.

