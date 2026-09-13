Regionalliga-Start nach Maß: Die Volleyballer der LAF Sinzig bezwingen TV Biedenkopf mit 3:2 im Heimspiel. Beim knappem Kader überzeugte Jungtalent Marcel Kühl im Entscheidungssatz.
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Die Volleyballer der LAF Sinzig sind mit einem Sieg in die Regionalliga Südwest gestartet. Im Heimspiel gegen Aufsteiger TV Biedenkopf setzte sich die Mannschaft von Trainerin Melanie Deurer mit 3:2 (25:22, 25:17, 23:25, 17:25, 15:13) durch. „Sicherlich wären drei Punkte noch schöner gewesen zum Start, aber wir haben das Beste aus der Situation gemacht.