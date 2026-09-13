Regionalliga-Start nach Maß: Die Volleyballer der LAF Sinzig bezwingen TV Biedenkopf mit 3:2 im Heimspiel. Beim knappem Kader überzeugte Jungtalent Marcel Kühl im Entscheidungssatz.

Die Volleyballer der LAF Sinzig sind mit einem Sieg in die Regionalliga Südwest gestartet. Im Heimspiel gegen Aufsteiger TV Biedenkopf setzte sich die Mannschaft von Trainerin Melanie Deurer mit 3:2 (25:22, 25:17, 23:25, 17:25, 15:13) durch.

„Sicherlich wären drei Punkte noch schöner gewesen zum Start, aber wir haben das Beste aus der Situation gemacht.