SV Gonzerath siegt deutlich
Aufsteiger ist zu stark für den VSC Guldental
Der VSC Guldental muss die Punkte für den Klassenverbleib in anderen Spielen holen. Spitzenreiter SV Gonzerath präsentierte sich in Bad Kreuznach zu stark.

Das Heimspiel gegen Spitzenreiter SV Gonzenrath gaben die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental deutlich mit 0:3 (-21, -14, -18) ab.„Es war schon beeindruckend, wie der SV Gonzerath bei uns aufgetreten ist. Die Gäste waren spielerisch sehr stark und haben unserem Team keine Chance gelassen“, sagten die beiden VSC-Trainer Gregor Zimmermann und Andreas Scherf anerkennend über die Leistung der Hunsrückerinnen.

