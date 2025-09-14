Die Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig haben in ihrem allerersten Regionalliga-Spiel überhaupt direkt den ersten Sieg eingefahren: Beim Drittliga-Absteiger TuS Kriftel II gewannen die Bad Salziger nach einem 0:2-Satzrückstand mit 3:2. Die ersten zwei Punkte wandern damit auf das TV-Konto, Verlierer Kriftel II erhält nach der Niederlage im Tiebreak immerhin einen Zähler.

Mit Anlaufschwierigkeiten ging es für die Bad Salziger in das Abenteuer Regionalliga Südwest mit Teams aus Hessen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Im Main-Taunus-Kreis in Kriftel verliefen die ersten beiden Sätze nicht optimal für die Bad Salziger. Kriftel II setzte die TV-Annahme mit starken Aufschlägen unter Druck und gewann Satz eins mit 25:22 und Satz zwei mit 25:15.

Bad Salzig setzt direkt ein Ausrufezeichen

Doch die Gäste kämpften sich zurück. Mit einer stabileren Annahme spielte sich die junge TV-Mannschaft in einen Rausch. Die Partie kippte in Richtung Bad Salzig. Mit 26:24 gewann man Satz drei, mit 25:19 Satz vier. Es ging in den entscheidenden fünften Satz. Im Tiebreak war das Bad Salziger Selbstvertrauen nach der Aufholjagd so groß, dass man den entscheidenden Satz mit 15:12 für sich entschied. Aus einer starken Bad Salziger Mannschaft ragte Tim Gärtner hervor, der von der Bank kam und mit viel Energie und sehr guten Aufschlägen dem TV mit zu dem Comeback verhalf. Mit dem 3:2-Sieg beim Ex-Drittligisten setzte Bad Salzig direkt ein Ausrufezeichen. Am Sonntag (16 Uhr) steht in Boppard das erste Heimspiel gegen die SSG Langen II an. Langen II verlor sein Auftaktmatch gegen den TV Walpershofen mit 2:3.