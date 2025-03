Die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys konnten ihre Saison in der Regionalliga Südwest versöhnlich mit zwei Auswärtssiegen beenden. Für die Männer des TV Feldkirchen reichte es bei Meister TV Waldgirmes nicht zu einem Erfolg, der fünfte Tabellenplatz in der Endabrechung hat somit Bestand.

DVV Stützpunkt Südwest - SG Mittelrheinvolleys 1:3 (19:25, 24:26, 25:16, 15:25), TV Düppenweiler - SG Mittelrheinvolleys 1:3 (25:19, 20:25, 22:25, 19:25). Zwei Siege zum Abschluss für die Mittelrheinvolleys, die lediglich einen Kern von vier Spielerinnen in beiden Spielen einsetzen konnten. Der Kader wurde, wie so häufig im Saisonverlauf, durch die eigene Reserve und den Nachwuchs ergänzt. Beim Spiel in Wiesbaden gegen den Stützpunkt, welches einen tollen Rahmen vor dem Bundesliga-Play-off-Spiel der Wiesbadenerinnen gegen Dresden hatte, kamen beispielsweise mit Melina Hinzen und Milla Holspach zwei Spielerinnen aus dem 2010er Jahrgang zum Einsatz.

„Die erfahrenen Kräfte haben toll geführt und beruhigt. Und unsere gute Jugendarbeit zeigt sich auch mehr und mehr.“

Ben Meßner, Trainer SG Mittelrheinvolleys

„Durch diese beiden Siege zeigt sich wieder einmal die soziale Kompetenz des Teams. Die erfahrenen Kräfte haben toll geführt und beruhigt. Und unsere gute Jugendarbeit zeigt sich auch mehr und mehr“, stellte SG-Trainer Ben Meßner zufrieden fest. So überstanden die Mittelrheinvolleys in beiden Spielen auch schwierigere Phasen. Gegen den Stützpunkt schaffte man nach 20:24-Rückstand noch den Gewinn des zweiten Satzes. Beim Spiel in Saarland reagierte die SG cool auf den Verlust des ersten Durchganges. „Im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die kommende Saison. Nächste Woche konzentrieren wir uns aber noch voll auf die U20, die sich in Wiesbaden für die deutschen Meisterschaften qualifizieren wollen", so Meßner.

TV Waldgirmes - TV Feldkirchen 3:1 (25:20, 25:15, 19:25, 25:20). Die Feldkirchener wurden bei der Meisterschaftsfeier des TV Waldgirmes nicht zum Partycrasher. Die Lahnauer schafften zur Feier des Wiederaufstieges in Liga drei einen schönen, stimmungsvollen Rahmen und zeigten auch sportlich ihre meisterlichen Qualitäten, „während wir etwas träge waren zu Beginn", wie TV-Trainer Andreas Kurz meinte. Deutlich gingen die ersten beiden Sätze an Waldgirmes, die dann im Zuspiel wechselten und so den Rhythmus einbüßten. Feldkirchen holte sich Satz drei. Die Gastgeber wechselten zurück und holten sich konzentriert den vierten Satz und das Spiel. „Waldgirmes hat dann doch deutlich klargemacht, dass sie zurecht aufsteigen werden. Glückwunsch auf jeden Fall dazu", so Kurz, der den Blick nach vorne richtet und bereits erste Personalentscheidungen verkünden kann.

Erste Personalentscheidungen gefallen

Zwei Abgänge stehen fest, dem gegenüber auch zwei Neue. Finn Novotny wird sich am Studienort in Bayern einer Mannschaft anschließen, Tobias Hipke seine Laufbahn vorerst beenden. Aus der zweiten Mannschaft wird Joost van den Berg in den Regionalligakader aufrücken. Vom TV 05 Mülheim schließt sich Jacob Veit den Feldkirchenern an. Für 29. April lädt der TV in Neuwied zu einem offenen Try-out für interessierte Spieler ein.