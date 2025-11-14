Auf Derby-Euphorie folgt in Neuwied harte Arbeit

Aufgaben, die es in sich haben, müssen die Neuwieder Volleyball-Regionalligisten lösen. Während die Frauen des VCN Bad Homburg empfangen, bekommen es Feldkirchens Männer mit der Reserve eines ambitionierten Drittligisten zu tun.
Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Derbyerfolg in Vallendar empfangen Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 die ungeschlagene HTG Bad Homburg. Die Regionalliga-Männer des TV Feldkirchen erwarten zeitgleich die Drittligareserve der SSG Langen.VC Neuwied 77 – HTG Bad Homburg (Sa, 19 Uhr).