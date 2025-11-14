VCN und Feldkirchen zu Hause Auf Derby-Euphorie folgt in Neuwied harte Arbeit Lutz Klattenberg 14.11.2025, 10:46 Uhr

i Nach dem Viersatzerfolg im Derby beim TV Vallendar wollen die Neuwieder Volleyballerinnen (links Lisa Guillermard) zu Hause gegen die ungeschlagene HTG Bad Homburg nachlegen. Wolfgang Heil

Aufgaben, die es in sich haben, müssen die Neuwieder Volleyball-Regionalligisten lösen. Während die Frauen des VCN Bad Homburg empfangen, bekommen es Feldkirchens Männer mit der Reserve eines ambitionierten Drittligisten zu tun.

Nach dem Derbyerfolg in Vallendar empfangen Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 die ungeschlagene HTG Bad Homburg. Die Regionalliga-Männer des TV Feldkirchen erwarten zeitgleich die Drittligareserve der SSG Langen. VC Neuwied 77 – HTG Bad Homburg (Sa, 19 Uhr).







