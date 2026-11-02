Sportlich beherzt, aber dennoch ohne Siegchance: Die Koblenz-Maifeld Volleys unterlagen dem Tabellenführer Westerwald Volleys, zeigten in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar jedoch phasenweise starken Einsatz.
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Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben am 5. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die fast schon erwartet klare Auswärtsniederlage kassiert, sich beim 0:3 (20:25, 19.25, 20:25) beim weiter verlustpunktfreien Tabellenführer SG Westerwald Volleys aber achtbar aus der Affäre gezogen.