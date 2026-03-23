Guldentalerinnen bleiben drin Angeschlagener VSC rettet sich über die Ziellinie 23.03.2026, 22:28 Uhr

i Applaus, Applaus: Der VSC Guldental schafft den Klassenverbleib in der Oberliga. Edgar Daudistel

Der VSC Guldental hat sich erneut gegen das Schlusslicht schwergetan. Doch mit dem umkämpften 3:1-Erfolg wurde der Klassenverbleib eingetütet.

„Unglaublich, dass der TSV Speyer auf dem letzten Platz liegt und absteigt. Der TSV hat nicht wie ein Absteiger gespielt und uns ganz schön viel abverlangt“, bilanzierte Andreas Scherf, der Co-Trainer des VSC Guldental. Zuvor hatten seine Oberliga-Volleyballerinnen ihr letztes Heimspiel in der Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle mit 3:1 (17, 18, -25, 20) gegen das Schlusslicht gewonnen.







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