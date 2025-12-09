Am Ende geht dem SSVGH Idar-Oberstein die Puste aus

Nach seinem Heimspieltag ist der SSVGH Idar-Oberstein in der Volleyball-Verbandsliga zwar auf Platz zwei gerückt, doch die Aufstiegsaussichten sind gesunken. Trotzdem hat das Heinzenwies-Team bemerkenswerte Leistungen abgerufen.
Lesezeit 4 Minuten
Als „richtungsweisend“ in Bezug auf mögliche Aufstiegsambitionen hatte Manuel Scherer, der Trainer der ersten Volleyballmannschaft des SSVGH Idar-Oberstein, den zweiten Heimspieltag bezeichnet, denn mit dem VBC Ludwigshafen und der SG Südpfalz gastierten zwei Spitzenmannschaften in der Schulsporthalle des Heinzenwies-Gymnasiums.