Vier Punkte am Heimspieltag
Am Ende geht dem SSVGH Idar-Oberstein die Puste aus
Hier steht er Block des SSVGH Idar-Oberstein. Dem bis zum Spieltag im Heinzenwies-Gymnasium ungeschlagenen VBC Ludwigshafen zogen Oliver Neufeld (Nummer 20), Andreas Schade (6) mit ihren Teamkollegen den Zahn.
Nach seinem Heimspieltag ist der SSVGH Idar-Oberstein in der Volleyball-Verbandsliga zwar auf Platz zwei gerückt, doch die Aufstiegsaussichten sind gesunken. Trotzdem hat das Heinzenwies-Team bemerkenswerte Leistungen abgerufen.

Als „richtungsweisend“ in Bezug auf mögliche Aufstiegsambitionen hatte Manuel Scherer, der Trainer der ersten Volleyballmannschaft des SSVGH Idar-Oberstein, den zweiten Heimspieltag bezeichnet, denn mit dem VBC Ludwigshafen und der SG Südpfalz gastierten zwei Spitzenmannschaften in der Schulsporthalle des Heinzenwies-Gymnasiums.

