Es ist einiges neu bei den Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys – vor allem auf der Zuspielposition gibt es entscheidende Veränderungen.

Nicht nur der Trainer ist neu – auch im Kader der SG Koblenz Maifeld Volleys hat sich einiges getan. Wenn die Volleyballerinnen aus Wierschem und Lützel am Sonntag, 14. September (ab 16 Uhr), in Neuwied gegen den VfL Oberbieber mit einem Derby in die Saison 2025/2026 der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar starten, werden sechs neue Spielerinnen an Bord sein und drei langjährige Stammkräfte fehlen.

Coach Peter Nogueira Schmid muss in seiner dritten Trainertätigkeit bei den Maifeld Volleys erstmals ohne Zuspielerin Donna Ströher und Libera Kim Löcher auskommen, die ihre Karrieren beendet haben. Außerdem legt Zuspielerin Sabrina Dietzler eine Mutterschaftspause ein, was zwangsläufig zur Vakanz auf einer Schlüsselposition geführt hat.

Junges Trio aus Mendig will es wissen

Dem soll mit einer internen und einer externen Lösung begegnet werden: Mittelblockerin Hanna Linden wird gerade aussichtsreich zur Passgeberin umgeschult. Sie soll sich den Job mit Lea Bicvic teilen, die gelernte Zuspielerin ist aber auch erst 16 Jahre alt.

Sie hat sich der SG ebenso angeschlossen wie ihre ein Jahr jüngere Schwester Emma Bicvic, die Libera ist, und die ebenfalls 15-jährige Angreiferin Mila Schäfer. Das Trio geht nicht mit dem VC Mendig in die Verbandsliga, sondern greift nun noch mal zwei Spielklassen höher an.

„Peter ist ja bekannt dafür, junge Spielerinnen entwickeln zu können.“

Louisa Mohr, Spielerin der Koblenz-Maifeld-SG

“Peter ist ja bekannt dafür, junge Spielerinnen entwickeln zu können“, sagt Louisa Mohr. Die ist wiederum nicht nur auf dem Spielfeld eine „Allzweckwaffe“, sondern als designierte Volleyball-Abteilungsleiterin des FC Wierschem inzwischen auch als Vereinsverantwortliche. Den Posten übernimmt sie von Elena Rinck – und damit auch einen Platz im Vorstand der SG. Dort sitzt auch Bruno Dietzler anstelle von Bernd Mitnacht, der sich wie Rinck zurückgezogen hat.

„Unser Ziel ist der Klassenverbleib“, sagt Louisa Mohr, die wieder mit Katharina Rottländer und Anna Hartmann (beide reaktiviert) sowie Julia Ecarius (aus der zweiten Mannschaft) zusammenspielen wird. „Ein Mittelfeldplatz ohne Abstiegskampf wäre, was wir gern hätten.“

Rheinlandpokal am 24. August in Neuwied

Bis zum Saisonstart in der Oberliga gibt es ein paar Gelegenheiten zum Einspielen. Die erste in der Vorrunde um den Pokal des Volleyball-Verbandes Rheinland (VVR) am 24. August in Neuwied, wo die SG in ihrer Gruppe auf die Verbandsligisten TV Vallendar II, SG Westerwald Volleys II und VC Mendig trifft. Bei Qualifikation geht's am 7. September zur Rheinlandpokal-Endrunde nach Bad Salzig. Dazwischen steht noch ein Vorbereitungsturnier mit weiteren Oberligateams an (30. August in Sinzig). Das erste Heimspiel der Oberligasaison steigt am 21. September (ab 16 Uhr) in der Polcher Maifeldhalle gegen den ASV Landau.

Kader der SG Koblenz Maifeld Volleys

Hanna Linden, Louisa Mohr, Hannah Dorgeist, Larissa Dietzler, Eileen Clasani, Cindy Hennoch, Maria Walther, Katharina Hewel, Sina Bruchhäuser, Sophie Konrath, Anna Hartmann, Katharina Rottländer, Julia Ecarius, Lea Bicvic, Emma Bicvic, Mila Schäfer.