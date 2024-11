WW Volleys bei Karlsruhe II Alexander Krippes und die Halle des Grauens 22.11.2024, 17:07 Uhr

i Setzt auf die Chaostheorie des Volleyballs: Alexander Krippes, Spielertrainer der Westerwald Volleys. Marco Rosbach

Die aktuell schwerste Aufgabe, die die Dritte Liga Süd zu bieten hat, gilt es für die Westerwald Volleys zu lösen. Und das in einem Umfeld, das nicht nach dem Geschmack von Spielertrainer Alexander Krippes ist.

So recht erklären kann sich Alexander Krippes nicht, warum der SSC Karlsruhe II derart gut dasteht in der Dritten Liga Süd. „So stark habe ich sie nicht in Erinnerung aus der Vorsaison“, sagt der Spielertrainer der Westerwald Volleys, die es am Samstagabend (20 Uhr) auswärts mit den Namensverwandten Baden Volleys zu tun bekommen.

