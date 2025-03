Zum sicheren Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest fehlt den Volleyballern der LAF Sinzig vor dem letzten Spieltag noch ein Zähler. Den will die Mannschaft im Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen den DSW Darmstadt holen. Der Tabellenzweite kommt jedoch als Favorit in die Rhein-Ahr-Sporthalle B und will den zweiten Tabellenplatz verteidigen vor dem TV Wiesbach. Die Wiesbacher reisen zur SG Rodheim, eben die Mannschaft, die den LAF den siebten Tabellenplatz und damit den Klassenverbleib noch streitig machen kann.

„Eine spannende Konstellation“, findet LAF-Trainer Gilbert Deurer. „Natürlich hoffen wir auch darauf, dass Wiesbach zumindest einen Punkt in Rodheim mitnimmt. Aber mit den Darmstädtern haben wir auch noch eine Rechnung offen und würden gerne aus eigener Kraft den Klassenverbleib schaffen“, sagt Deurer weiter.

Im Hinspiel in Darmstadt gab es Ärger

In unguter Erinnerung ist den Sinzigern das Hinspiel bei den Darmstädtern. In drei klaren Sätzen unterlagen die LAF deutlich. „Aber es gab ein wenig Stunk zwischen den Mannschaften. Die Darmstädter haben zum Beispiel am Ende von unten aufgeschlagen, so etwas macht man einfach nicht. Von daher habe ich schon das Gefühl, dass meine Jungs heiß auf eine Revanche sind“, erklärt Deurer.

Sinzig ist auch nahezu im Vollbesitz der Kräfte. Mit Manuel Michno und Lukas Echelmeyer reist die „Schweizer Garde“ an. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Sebastian Lieder.

Wie es nach dem letzten Spieltag unabhängig vom Ausgang bei den Sinzigern weitergehen wird, ist derzeit ziemlich offen. „Das wird sich in Kürze klären. Personell werden sich ziemlich sicher ein paar Veränderungen ergeben“, sagt Deurer, der selbst gerne weitermachen will. „Ich habe immer noch Spaß, mit einer engagierten Mannschaft zu arbeiten. Wir müssen einfach schauen, wohin die Reise geht. Vieles ist möglich.“