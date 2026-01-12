VSC holt den dritten Satz Achtbar aus der Affäre gezogen 12.01.2026, 16:43 Uhr

Bevor die Spiele gegen die Gegnerinnen auf Augenhöhe kommen, trat der VSC Guldental beim Topteam TV Holz II an und brachte sich mit einer guten Leistung in Form.

Mit einem dünnen Kader machten sich die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental auf den Weg nach Saarbrücken. Mit 1:3 (-14, -10, 17, -17) unterlag das Guldentaler Rumpfteam beim TV Holz II im Hermann-Neuberger-Sportpark.Der Spielbeginn war für um 15 Uhr terminiert, um 16.







