TV sebamed Bad Salzig zu Gast Abstiegskampf pur in Sinzig Michael Bongard 30.01.2026, 15:18 Uhr

i Volleyball Dritte Liga Westerwald Volleys - Rüsselsheim peter-nogueira-schmidt Andreas Hergenhahn

In der zehnköpfigen Regionalliga steigen zwei Mannschaften ab, zudem muss der Drittletzte in die Relegation. Vorletzter gegen Drittletzter heißt es im Duell gegen Sinzig gegen Bad Salzig. Die Partie hat eine enorme Bedeutung im Abstiegskampf.

Das letzte Saisondrittel bricht in der Volleyball-Regionalliga Südwest an: Am 13. von 18 Spieltagen kommt es zum Abstiegsduell zwischen den beiden Rheinland-Vertretern LAF Sinzig und TV sebamed Bad Salzig. Am Sonntag stehen sich der Tabellenneunte und Vorletzte Sinzig (elf Punkte) und der Achte und Drittletzte Bad Salzig (zwölf Zähler) in der Rhein-Ahr-Sporthalle in Sinzig gegenüber.







