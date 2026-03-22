2:3 gegen Feldkirchen Abstieg des TV sebamed Bad Salzig wohl „unvermeidbar“ Michael Bongard 22.03.2026, 21:50 Uhr

i Der TV Feldkirchen (vorne, in komplett blau) drehte die Partie in Boppard und gewann mit 3:2 nach 0:2-Satzrückstand beim TV sebamed Bad Salzig (Nummer 4 Paul Knep, Nummer 9 Julius Hammes), der nur noch eine Mini-Chance auf den Klassenverbleib hat. hjs-Foto

Der TV sebamed Bad Salzig hat nach dem 2:3 gegen Feldkirchen nur noch eine Mini-Chance auf die Rettung in der Volleyball-Regionalliga. Julius Hammes hätte sich nach 15 Jahren im Bad Salziger Trikot einen schöneren Abschied gewünscht.

Der TV sebamed Bad Salzig hat am vorletzten Spieltag der Volleyball-Regionalliga Südwest sein letztes Heimspiel mit 2:3 (25:15, 25:23, 19:25, 18:25, 13:15) gegen den Rheinland-Rivalen TV Feldkirchen verloren und hat vor dem letzten Spieltag am Samstag (19.







Artikel teilen

Artikel teilen