Der TV sebamed Bad Salzig hat nach dem 2:3 gegen Feldkirchen nur noch eine Mini-Chance auf die Rettung in der Volleyball-Regionalliga. Julius Hammes hätte sich nach 15 Jahren im Bad Salziger Trikot einen schöneren Abschied gewünscht.
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Der TV sebamed Bad Salzig hat am vorletzten Spieltag der Volleyball-Regionalliga Südwest sein letztes Heimspiel mit 2:3 (25:15, 25:23, 19:25, 18:25, 13:15) gegen den Rheinland-Rivalen TV Feldkirchen verloren und hat vor dem letzten Spieltag am Samstag (19.