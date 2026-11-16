Kein Glück hatten die Regionalliga-Volleyballer und -Volleyballerinnen aus dem Kreis Neuwied in fremden Hallen. Die Teams aus Neuwied und Feldkirchen konnten sich nur jeweils einen Satzerfolg erspielen.
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Die Volleyballer des TV Feldkirchen haben den Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest vorerst verpasst, denn sie unterlagen bei der SSG Langen mit 1:3 und verbleiben so auf dem vierten Tabellenrang. Die Regionalliga-Frauen des VC Neuwied 77 mussten in Bad Homburg eine 1:3-Niederlage hinnehmen und sind somit weiter Tabellenletzter der Regionalliga Südwest.