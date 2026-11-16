VCN und Feldkirchen verlieren 36-Minuten-Satz raubt dem VC Neuwied viel Energie Lutz Klattenberg 16.11.2026, 15:12 Uhr

i Das 32:34 im zweiten Satz war hart erkämpft, raubte den Volleyballerinnen des VC Neuwied aber wohl zu viel Energie, sodass sie sich ingesamt mit 3:1 geschlagen geben mussten. Jörg Niebergall

Kein Glück hatten die Regionalliga-Volleyballer und -Volleyballerinnen aus dem Kreis Neuwied in fremden Hallen. Die Teams aus Neuwied und Feldkirchen konnten sich nur jeweils einen Satzerfolg erspielen.

Die Volleyballer des TV Feldkirchen haben den Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest vorerst verpasst, denn sie unterlagen bei der SSG Langen mit 1:3 und verbleiben so auf dem vierten Tabellenrang. Die Regionalliga-Frauen des VC Neuwied 77 mussten in Bad Homburg eine 1:3-Niederlage hinnehmen und sind somit weiter Tabellenletzter der Regionalliga Südwest.







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