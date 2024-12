Schwache Maifeld Volleys 1:3 beim Vorletzten ist ein „dunkler Fleck“ Christian Müller 09.12.2024, 16:48 Uhr

Es läuft derzeit ganz und gar nicht bei den Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys. Beim Tabellenvorletzten spielte die SG schwach und verlor 1:3.

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys haben in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die dritte Niederlage in Folge kassiert und sind so auf den siebten Tabellenplatz zurückgefallen. Nach dem 1:3 (21:25, 25:12, 21:25, 19:25) beim Vorletzten TV Rohrbach beträgt der Abstand auf Relegationsrang neun nur noch vier Punkte.

