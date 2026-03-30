Vallendar schließt Saison ab 0:3-Niederlage tut den TVV-Frauen nicht mehr weh Lutz Klattenberg 30.03.2026, 09:40 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

In der Regionalliga Südwest beenden Vallendars Volleyballerinnen die Saison mit einer klaren Niederlage. Trotz des 0:3 gegen Stadecken-Elsheim bleibt der Klassenverbleib gesichert.

Zum Saisonabschluss in der Regionalliga Südwest unterlagen die Volleyballerinnen des TV Vallendar bei TSVgg Stadecken-Elsheim klar mit 0:3 (21:25, 12:25, 22:25). Für beide Seiten war das letzte Saisonspiel tabellarisch bedeutungslos. Die Vallendarerinnen hatten sich in der Vorwoche mit dem vierten Sieg in Serie den Klassenverbleib gesichert.







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