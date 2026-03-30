In der Regionalliga Südwest beenden Vallendars Volleyballerinnen die Saison mit einer klaren Niederlage. Trotz des 0:3 gegen Stadecken-Elsheim bleibt der Klassenverbleib gesichert.
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Zum Saisonabschluss in der Regionalliga Südwest unterlagen die Volleyballerinnen des TV Vallendar bei TSVgg Stadecken-Elsheim klar mit 0:3 (21:25, 12:25, 22:25). Für beide Seiten war das letzte Saisonspiel tabellarisch bedeutungslos. Die Vallendarerinnen hatten sich in der Vorwoche mit dem vierten Sieg in Serie den Klassenverbleib gesichert.