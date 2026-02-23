LAF sind ohne Chance 0:3 hat noch keine negativen Folgen für Sinzig Lutz Klattenberg 23.02.2026, 09:32 Uhr

i Der Sinziger Kapitän Justin Haubrichs (vorn) und seine LAF waren beim 0:3 gegen Wiesbach chancenlos. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Regionalliga-Volleyball: LAF Sinzig unterliegt TV Wiesbach klar mit 0:3. Trotz Ausfällen bleibt Sinzig tabellarisch stabil. Nun stehen nach einer kurzen Pause wichtige Duelle bevor.

Stark ersatzgeschwächt hatten die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig Aufstiegsaspirant TV Wiesbach zu wenig entgegenzusetzen. In der Rhein-Ahr-Sporthalle B unterlagen die LAF nach nur einer Stunde Spielzeit mit 0:3 (19:25, 12:25, 24:26). Tabellarisch hat die elfte Saisonniederlage vorerst keine negativen Folgen.







Artikel teilen

Artikel teilen