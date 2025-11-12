TuS setzt am Hexenturm auch auf den „achten Mann“

TV Idstein gegen TuS Holzheim: Da schlagen die Herzen der heimischen Handball-Fans höher. Am Freitagabend steht in der Oberliga Mitte die nächste Auflage des Derby-Klassikers in der Hexenturmhalle auf dem Programm.
Der 32:30-Auswärtssieg in der Lindener Stadthalle bedeutete am Tag der Deutschen Einheit für die postwendend aus der Regional- in die Oberliga zurückgekehrten Handballer des TuS Holzheim den Aufbruch. Nachdem die Ballwerfer von der Burg Ardeck beim wahrlich schwierigen Startprogramm zwei der ersten drei Begegnungen verloren hatten, standen sie in der Hüttenberger Nachbarschaft schon gehörig unter Zugzwang.