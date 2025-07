TTC Olympia Koblenz wirft Pfeile in der 2. Bundesliga

Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind im Dartsport schon zwei bekannte deutsche Namen – und bekannt werden will auch der TTC Oympia Koblenz, der in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist.

Was macht eigentlich einen guten Dart-Spieler aus? Technisches Können sagen die einen, mentale Stärke die anderen. Ob es dann auf die präzise Wurftechnik ankommt? Oder darauf, die Nerven unter Druck zu behalten? Im Duell eins gegen eins kann auch die gewählte Strategie den Ausschlag geben.

i Die Dartspieler des TTC Olympia teilen sich mit der Tischtennisabteilung die Halle. Jörg Niebergall

An zwei Trainingsabenden (montags und mittwochs) treffen sich die „Pfeilewerfer“ des TTC Olympia Koblenz, um das alles noch ein wenig zu verfeinern, zu verbessern und dann die mentale Stärke zu erlangen, die in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga nötig ist.

Eigentlich war es der Neuwieder Marcel Mayer, der dem Dart am Rhein-Mosel-Eck vor knapp dreieinhalb Jahren die ersten Lebenszeichen einhauchte. „Ich suchte einfach eine neue Herausforderung“, erzählt der 33-jährige Versicherungsmakler, der bis dato dem Tischtennis sein Hauptaugenmerk geschenkt hatte.

i Die Dartspieler des TTC beim schmirgeln der Pfeilspitze. Jörg Niebergall

Dabei hatten ihn viel Fleiß und natürlich Talent bis in die Tischtennis-Oberliga geführt. Aber: „Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren“, fügt Mayer hinzu. Sprachgewandt, ideenreich, gut vernetzt und mit dem Herz am rechten Fleck warb er im Frühjahr 2022 um gleichgesinnte Mitstreiter.

Erfolgreich Dart spielen in einem jungen Team, das Konzept ging auf, die Anzahl der Spieler mit den besten Jungs der Region wurde immer größer. Was Rang und Namen im Umkreis von 50 Kilometern hatte, wollte die Dart-Erfolgsgeschichte beim TTC Olympia mitschreiben. Da, wo ansonsten die Tischtennis-Cracks trainieren und ihre Heimspiele austragen, war noch ein wenig Platz, um an der Seitenwand Dartscheiben aufzuhängen.

i Die Dartspieler des TTC mit Initiator Marcel Mayer (2. von rechts). Jörg Niebergall

„Das passte schon“, sagt Mayer, der auch gleich eine Lösung fand, wie man beide Sportarten in der vereinseigenen Lothar-Reinmann-Halle unter einen Hut bringen konnte. Inzwischen trainieren und spielen hier rund 60 Spieler zwischen 13 und 65 Jahren – und es werden immer mehr.

Quantität ist das eine, aber auch die Qualität nimmt dank intensiver Trainingsabende kontinuierlich zu. Nachdem der TTC Olympia zuletzt die Meisterschaft in der Landesliga errang und in der Relegation zur 2. Bundesliga technisches Können, mentale Stärke und die richtige Strategie unter einen Hut bringen konnte, möchte man nun die zweithöchste deutsche Klasse aufmischen.

i Dartpfeile. Jörg Niebergall

Neun Teams treten an acht Spieltagen gegeneinander an. Als Neuling bestreitet Koblenz zwei Heimspieltage und muss sieben Mal auswärts ran. Gespielt werden immer acht Einzel und vier Doppel, bis zu 16 Akteure kann man pro Begegnung einsetzen. Die jeweiligen Partien werden im Vorfeld des Spieltages nominiert, ohne zu wissen, wer dann der jeweilige Gegenspieler ist.

„Klar, wir wollen erst mal reinschnuppern. Aber wir haben uns als Ziel gesetzt, oben mitzuspielen.“

Marcel Mayer vom TTC Olympia Koblenz

„Klar, wir wollen erst mal reinschnuppern“, sagt Mayer. „Aber wir haben uns als Ziel gesetzt, oben mitzuspielen.“ Mit dem in der Weltrangliste auf Platz 153 geführten Talent Leon Weber (22) aus Katzenelnbogen und dem vom DSC Kastanie Neuwied stammenden Laurin Welk haben die Koblenzer zwei Topspieler in ihren Reihen. „Aber auch der Rest wird stärker“, freut sich Mayer schon auf die neue Liga.

Und mit dem Engagement von Andre Prinz („Prinz-Group“), der auch noch als Spieler aktiv ist, hat der Verein sogar schon einen prominenten Unterstützer. „Wir sind da aber nach allen Seiten offen“, ist nicht nur Mayer optimistisch, dass die neue Trendsportart in Koblenz bestens zu vermarkten ist. „Platz auf unserem Trikot ist noch. Und auch das breite Spektrum der digitalen Plattformen, wo unsere Heimspiele übertragen werden sollen, steht allen möglichen Sponsoren offen.“

Mit einem Doppel auf 0 kommen

Die grundlegenden Dartregeln beinhalten, dass zwei Spieler abwechselnd je drei Darts auf die Dartscheibe werfen, um eine vorgegebene Punktzahl (meist 501) auf 0 zu reduzieren. Der Spieler, der zuerst genau 0 Punkte mit einem Doppel erreicht, hat das Leg (Spielabschnitt) gewonnen.