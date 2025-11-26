TTC Nentershausen im Aufwind Zwölfjährige Nala Alhäuser sichert Punkt in Saarbrücken 26.11.2025, 14:54 Uhr

i Zufriedene Gesichter beim TTC Nentershausen: Der Aufsteiger punktete in der Frauen-Oberliga beim 1. FC Saarbrücken. John Alhäuser/TTC Nentershausen

Anpassungsschwierigkeiten sind den Spielerinnen des TTC Nentershausen fremd. In der Oberliga fühlt sich das junge Team auf Anhieb wohl und steht mit 9:5 Punkten auf dem starken fünften Platz. Auswärts holte der TTC jetzt drei von vier Zählern.

Vom Doppelspieltag im Saarland und in der Pfalz hat das junge Tischtennisteam des TTC Nentershausen drei Punkte mitgebracht und sich auf den Platz fünf der Frauen-Oberliga verbessert.1. FC Saarbrücken – TTC Nentershausen 5:5. Ersatz- und erkältungsgeschwächt trat der Aufsteiger beim Frauenteam des Tischennis-Bundesligisten an.







