Zwölfjährige Nala Alhäuser sichert Punkt in Saarbrücken

Anpassungsschwierigkeiten sind den Spielerinnen des TTC Nentershausen fremd. In der Oberliga fühlt sich das junge Team auf Anhieb wohl und steht mit 9:5 Punkten auf dem starken fünften Platz. Auswärts holte der TTC jetzt drei von vier Zählern.
Lesezeit 2 Minuten
Vom Doppelspieltag im Saarland und in der Pfalz hat das junge Tischtennisteam des TTC Nentershausen drei Punkte mitgebracht und sich auf den Platz fünf der Frauen-Oberliga verbessert.1. FC Saarbrücken – TTC Nentershausen 5:5. Ersatz- und erkältungsgeschwächt trat der Aufsteiger beim Frauenteam des Tischennis-Bundesligisten an.