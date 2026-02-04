Nentershausen entzaubert FCS Zwölfjährige Nala Alhäuser beweist starke Nerven Marco Rosbach 04.02.2026, 20:29 Uhr

i Und wieder ein 7:3 für den TTC Nentershausen: Diesmal fertigte der Oberliga-Aufsteiger den 1. FC Saarbrücken ab. Von links: Nala Alhäuser, Carina Beck, Paula Beck und Magdalena Breuer. John Alhäuser, TTC Nentershausen

Jugend forsch(t) in der Tischtennis-Oberliga der Frauen: Mit drei hoffnungsvollen Talenten und einer erfahrenen Kapitänin setzte sich der TTC Nentershausen einmal mehr mit seinem Standardergebnis durch.

Bereits zum fünften Mal in dieser Saison endete in der Tischtennis-Oberliga der Frauen ein Heimspiel des TTC Nentershausen mit 7:3, einmal musste sich der Aufsteiger auswärts mit 3:7 geschlagen gegen. Diesmal setzten sich die Westerwälderinnen mit ihren vielen jungen Talenten gegen den 1.







