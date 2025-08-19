Die Tischtennis-Saison wird auch für die Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis am Freitag eröffnet. Oberliga-Aufsteiger VfR Simmern muss auf seinen ersten Einsatz aber noch bis zum 7. September warten.

Für den Rhein-Hunsrück-Kreis steht ab Freitag die zweite Saison an, in der man in Vierermannschaften eine Tischtennispartie bestreitet. Gab es das ab der Verbandsliga aufwärts schon etwas länger, war der Reduzierung von Sechserteams zu Vierermannschaften für Akteure von der Bezirksoberliga bis runter in die unterste Kreisklasse, Neuland. Was hat sich getan in den Ligen? Wer hat welche Ambitionen? Wem könnte eine schwere Saison bevorstehen? Unsere Saisonvorschau:

Oberliga Südwest: Der VfR Simmern ist in beeindruckender Manier als ungeschlagener Meister der Verbandsoberliga in die Oberliga Südwest zurückgekehrt – nach fünfjähriger Abstinenz. Ursprünglich plante Kapitän Justin Seckler, in gleicher Besetzung die höhere Liga anzugehen. Dann ergaben sich leichte Veränderungen, auf die man reagieren musste. „Mandar Hardikar wird in der Hinrunde einige Male fehlen, er spielt immer wieder Turniere in Indien“, so Seckler. Vom TV Leiselheim wechselte daher der 22-jährige Max Klink (1986 TTR-Punkte), früher TTG Gerolstein-Daun, in die Kreisstadt. „Max kommt als Verstärkung kurzfristig hinzu. Tobias Henrich spielt mal erste, mal zweite Mannschaft“, sagt Seckler. Neue Hackordnung im vorderen Paarkreuz: Hardikar hat Markus Streicher nominell als Brett eins abgelöst, gemeinsam freuen dürfen sich beide aber auf das Duell mit der Tischtennis-Legende Zsolt-Georg Böhm. Der mittlerweile 63-jährige Deutsch-Ungar spielt noch beim TV Nassau. Die Oberliga geht erst an 7. September los, Simmern startet dann daheim gegen die DJK Heusweiler.

Verbandsliga Rheinland: Es ist durchaus möglich, dass die beiden Rhein-Hunsrücker Teams VfR Simmern II und TuS Dichtelbach eine Saison in ruhigem Fahrwasser verleben dürfen. Bei Dichtelbach tat sich jedenfalls aufstellungstechnisch kaum etwas. „Wir bleiben bei Arturo Pastoriza, Nico Ballbach, Joel Mähringer und Jonas Heydt. Levin Cziomer wird als Perspektivspieler einige Einsätze bekommen“, meint Mannschaftsführer Ballbach. Bei Simmern II steht ein starkes Quartett auf der Meldeliste. Tobias Henrich, Jo Baustert, Arvid Kammann und der junge Andrej Meier, das klingt nicht schlecht. Doch da Henrich oft in der Oberliga antreten wird und Meier europaweit Jugendturniere spielt, wird man so kaum zusammen antreten. Auch deshalb bleibt Julio Perez Rua der Kapitän der Mannschaft, wenngleich er laut Meldung nur „Brett 1“ der vierten (!) Mannschaft ist. Für Simmern II geht es bereits am Sonntag (11 Uhr) beim TTC Kirn II los. Dichtelbach bestreitet sein erstes Match erst am 13. September beim Aufsteiger VfL Traben-Trarbach.

Bezirksoberliga: Beim Trio TuS Rheinböllen, TuS Dichtelbach II und SV Beltheim tat sich herzlich wenig. In Rheinböllen regieren mit Matthias, Benjamin und Jonathan weiterhin drei „Johanns“, Nico Paul Simon dazwischen als „Brett 3“. Die Zweite des TuS Dichtelbach kann da noch die größten Veränderungen vorweisen. Matthias Emmel und Levin Cziomer stoßen aus der Dritten hinzu, machen mit Tobias Weber und Torsten Musshoff das Quartett komplett. Und Beltheim nominierte gleich sechs Spieler. Wohl wissend, dass Sonja Lauf, Bernhard Krug, Danny Heow und der Emmelshausener Bürgermeister Volker Bernd nicht gleichzeitig greifbar sein werden. Der erste Spieltag in der Bezirksoberliga steht am Wochenende an, vom Hunsrücker Trio ist jedoch nur Rheinböllen im Einsatz. Am Samstag (19 Uhr) geht es gegen den TV Niederhausen daheim los. Dichtelbach spielt das erste Mal am 19. September beim TV Windesheim, der SV Beltheim greift erst am 26. September daheim gegen den VfL Kreuznach/Rüdesheim ins Geschehen ein.

Bezirksliga Süd: Die niedrigste überkreisliche Liga wurde von elf auf zehn Teams verkleinert. Von „oben“ kommen die Absteiger TTC Kludenbach und die SG Niederburg/Biebernheim als Rhein-Hunsrücker Vertreter runter und gesellen sich zum SSV Buchholz, VfR Simmern III, TTC Hungenroth und dem TuS Sohren. Sohrens Abteilungsleiter Daniel Schüler gab Einblicke: „Melanie Dreher macht ein Jahr Pause. Artem Sagel wurde in der Zweiten gemeldet, in der Hoffnung, er macht dort ein paar Spiele. Wir haben im Verein zum ersten Mal rigoros nach Punkten aufgestellt. Mit Spielern, die auch sicher spielen.“ Die Meldeliste der einzelnen Mannschaften liest sich jedenfalls recht ausgeglichen, viele spannende Begegnungen winken in der Saison 2025/26. Die Runde wird am Samstag mit nur einem Duell eröffnet, wenn um 19 Uhr der TTC Hungenroth den TTC Kludenbach begrüßt.

Kreisligen: Hier tat sich tatsächlich so gut wie gar nichts auf dem „Transfermarkt“. Ganz viele Quartette blieben einfach weiterhin zusammen zur neuen Saison. Nur Kreisoberliga-Aufsteiger TuS Koppenstein Gemünden nahm mit Alexander Heimer (TuS Monzingen) und Dennis Böckler (TTC Olympia Koblenz) zwei Neue auf und will die Klasse damit halten. Auf die Kreisebene geht die Saison am Freitag mit vereinzelten Partien (es geht runter bis in die 4. Kreisklasse) los.

Frauen-Verbandsoberliga: Aufsteiger SG Kirchberg/Rhaunen gesellt sich zum VfR Simmern in der achtköpfigen Liga. Mit dem Hunsrück-Derby in Rhaunen geht für das Duo am 27. September die Saison los.