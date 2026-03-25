Punkt für Punkt erkämpft sich die SG Hargesheim/Roxheim in der Verbandsoberliga. Auch in Simmern gelang wieder ein unerwartetes Remis.

Ihren Hinspielsieg in der Verbandsoberliga konnten die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim zwar nicht wiederholen, doch beim VfR Simmern reichte es zu einem 5:5, obwohl die Gastgeberinnen in Bestbesetzung antraten.

„Damit haben wir nicht unbedingt gerechnet“, sagte SG-Sprecherin Hannelore Huber und ergänzte: „Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden.