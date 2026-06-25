TTC-Talente bei DM-Endrunde Wirgeser treffen auf Deutschen Meister Bayern München Marco Rosbach 25.06.2026, 12:20 Uhr

i Setzen sich im Südwesten durch und wollen jetzt auch bei der DM abliefern: die Wirgeser Tischtennis-Talente (von links) Magdalena Breuer, Sophia Matz, Paula Beck und Johanna Braun. Wolfgang Braun, TTC Wirges

Die Namen haben Klang im deutschen Sport: Sowohl Fußball-Branchenführer Bayern München als auch Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf schicken ihre Teams zur DM-Endrunde nach Osterburg. Doch auch die Talente des TTC Wirges sind erneut dabei.

Diese Auszeichnung ist ihnen schon jetzt nicht mehr zu nehmen: Bereits zum vierten Mal in Folge zählen die Talente des TTC Wirges zu den besten acht Mannschaften in Deutschland. Doch dabei soll es nicht bleiben. Auf nationaler Bühne wollen die Spielerinnen an diesem Wochenende bei der deutschen Meisterschaft in der Hansestadt Osterburg in Sachsen-Anhalt zeigen, dass für sie noch mehr möglich ist auf höchster nationaler Bühne.







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