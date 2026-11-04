TTC kommt nach 0:3 noch zurück Wirgeser Aufholjagd endet mit Teilerfolg bei Mainz 05 Marco Rosbach 04.11.2026, 13:50 Uhr

i Der Knoten ist geplatzt: Dominic Stendebach feierte seine ersten beiden Saisonsiege und punktete mit dem TTC Wirges beim 1. FSV Mainz 05 III. Andreas Hergenhahn

Durchwachsen war der Start, unerklärlich für viele, die es mit dem TTC Wirges halten. Doch beim FSV Mainz 05 III hat der Tischtennis-Oberligisten aus dem Westerwald die Wende eingeleitet – angeführt von einem, der bislang seine Form gesucht hat.

Im vierten Anlauf hat’s geklappt mit dem ersten Punkt für den TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga. Nach dem schwachen Saisonstart mit drei Niederlagen erkämpften die Westerwälder beim 1. FSV Mainz 05 III ein 5:5-Unentschieden. Um der Negativspirale zu entkommen, änderten die Wirgeser ihre Aufstellung und holten Routinier Daniel Sporcic ins Team mit Stammaufstellung mit Vincent Schwickert, Mannschaftsführer Dominic Stendebach und Janus Horn.







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