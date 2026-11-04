Durchwachsen war der Start, unerklärlich für viele, die es mit dem TTC Wirges halten. Doch beim FSV Mainz 05 III hat der Tischtennis-Oberligisten aus dem Westerwald die Wende eingeleitet – angeführt von einem, der bislang seine Form gesucht hat.
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Im vierten Anlauf hat’s geklappt mit dem ersten Punkt für den TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga. Nach dem schwachen Saisonstart mit drei Niederlagen erkämpften die Westerwälder beim 1. FSV Mainz 05 III ein 5:5-Unentschieden. Um der Negativspirale zu entkommen, änderten die Wirgeser ihre Aufstellung und holten Routinier Daniel Sporcic ins Team mit Stammaufstellung mit Vincent Schwickert, Mannschaftsführer Dominic Stendebach und Janus Horn.