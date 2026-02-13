TTC sichert sich einen Punkt Wirges kann perfekten Start in den Doppeln nicht krönen Moritz Hannappel 13.02.2026, 13:46 Uhr

Nach einer 2:0-Führung durch starke Doppelleistungen der Wirgeser schien ein Erfolg durchaus möglich, doch die Gäste wendeten das Blatt noch. Nach dem Spielverlauf herrschte aber Zufriedenheit mit dem Punkt im Wirgeser Lager.

Auch das zweite Rückrundenspiel konnte der TTC Wirges nicht gewinnen. Nach der Niederlage in Finthen sicherte sich der Westerwälder Tischtennis-Oberligist im Heimspiel gegen die TTF Illtal II, die in der Tabelle einen Platz vor den viertplatzierten Wirgesern stehen.







