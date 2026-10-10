Spannende Heimspiele für SVW Windhagener fiebern internationalem Einsatz entgegen Marco Rosbach 10.10.2026, 23:12 Uhr

i Johannes Willeke, Louis Mesenholl, Colin Grave und Kevin Braatz sind bereit für den Saisonstart in der Tischtennis-Verbandsoberliga. Darüber hinaus laufen beim SV Windhagen die Vorbereitungen für das Heimspiel im europäischen TT-Intercup gegen Charenton TT aus Frankreich. Kai Grave, SV Windhagen

Im internationalen Tischtennis-Geschehen vertritt der SV Windhagen wieder die rheinland-pfälzischen Farben. Neben dem Alltag in der Verbandsoberliga nimmt der Verein die Herausforderung im TT-Intercup an. Der erste Gegner kommt aus Frankreich.

Mit frischem Elan verfolgt der SV Windhagen ein klares Ziel – und das nicht im Alltag in der Liga, sondern auch in der seit Jahren gepflegten internationale Mission des Vereins. Doch der Reihe nach: Am Samstag, 17. Oktober, 18 Uhr, empfängt die erste Mannschaft des SVW den TTC Wörrstadt zum ersten Heimspiel der Verbandsoberliga-Saison in der Dreifeldhalle in Windhagen.







Artikel teilen

Artikel teilen