Ein Blick zurück und der Blick nach vorne – beim Kreistag des Tischtenniskreises südlicher Westerwald / Rhein-Lahn stand die Neuwahl des Vorstandes im Fokus. Personell bleibt alles beim Alten. Das bewährte Team macht weiter.

Der Vorstand des Tischtenniskreises südlicher Westerwald / Rhein-Lahn wurde beim jüngsten Kreistag in Dörnberg einstimmig wiedergewählt und wird somit für die weitere drei Jahre die Geschicke des Kreises leiten.

Aus 22 Vereinen waren insgesamt 35 Funktionäre der Einladung des Kreisvorstandes in die auf den Lahnhöhen liegenden Gemeinde gefolgt.