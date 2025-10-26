Nassau Wie früher: Die Alten mussten es im Derby richten 26.10.2025, 19:56 Uhr

i Zsolt Georg Böhm ist im oberen Paarkreuz des Oberligisten TV 1860 Nassau weiterhin ein zuverlässiger Punktesammler. ANDREAS HERGENHAHN

Mit zwei bestandenen Härtetests schwang sich der TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga Südwest zum ersten Verfolger des verlustpunktfreien Tabellenführers RSV Klein-Winternheim auf.

Nachdem der TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga Südwest beim Derby in Wirges nur knapp an einem Punktverlust vorbeigeschrammt war, gab’s am Sonntagnachmittag beim Spitzenspiel im pfälzischen Nünschweiler ebenfalls einen 6:4-Erfolg. Die nächsten Begegnungen stehen nach einer vierwöchigen Pause erst am 22.







