Wie früher: Die Alten mussten es im Derby richten

Mit zwei bestandenen Härtetests schwang sich der TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga Südwest zum ersten Verfolger des verlustpunktfreien Tabellenführers RSV Klein-Winternheim auf.
Lesezeit 2 Minuten
Nachdem der TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga Südwest beim Derby in Wirges nur knapp an einem Punktverlust vorbeigeschrammt war, gab’s am Sonntagnachmittag beim Spitzenspiel im pfälzischen Nünschweiler ebenfalls einen 6:4-Erfolg. Die nächsten Begegnungen stehen nach einer vierwöchigen Pause erst am 22.