Nastätten punktet in Wirges Wie Falschgeld: Himmighofen nach 2:8 selbstkritisch 15.01.2025, 14:32 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Ein Remis, eine Niederlage: Für die Tischtennisteams aus dem Rhein-Lahn-Kreis ist in der Rückrunde noch Luft nach oben. Allerdings sind auch noch nicht alle Mannschaften wieder eingestiegen.

Einen ordentlichen Start in die Rückrunde hat der VfL Nastätten in der Tischtennis-Bezirksoberliga erwischt. Der TuS Himmighofen musste in der Bezirksliga dagegen eine deutliche Niederlage einstecken.BezirksoberligaTTC Wirges III – VfL Nastätten 5:5.

