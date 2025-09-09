Der Traum von der Tabellenführung ist geplatzt, doch die Zuversicht bleibt in der Zugbrückenhalle, wo der TTC Grenzau sein zweites Saisonspiel gegen Mühlhausen verloren hat. Vor allem die Art und Weise, wie sich das Team präsentiert, macht Mut.

Wie gewonnen, so zerronnen? Nein, so weit wollte Slobodan Grujic auf keinen Fall gehen nach der 1:3-Niederlage gegen den Post SV Mühlhausen am zweiten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga. Vielleicht hatte so mancher Anhänger des TTC Zugbrücke Grenzau nach dem begeisternden 3:1-Auftaktsieg gegen den TSV Bad Königshofen insgeheim schon mit dem (möglichen) Sprung an die Tabellenspitze geliebäugelt, doch der Trainer des TTC hatte den Blick für die Realität nicht verloren. „Heute ist alles ein bisschen gegen uns gelaufen, aber im ersten Spiel hatten wir selbst dieses Quäntchen Glück gehabt“, ordnete Grujic beide Spiele ein. „So ist es in dieser Liga, das wissen wir. Es wird so knapp bleiben.“

„Heute ist alles ein bisschen gegen uns gelaufen, aber im ersten Spiel hatten wir selbst dieses Quäntchen Glück gehabt.“

Slobodan Grujic, Trainer TTC Grenzau

Die positive Botschaft: Grenzau scheint in neuer Besetzung mit Zugang Martin Allegro, Rückkehrer Maciej Kubik und nicht zuletzt Spitzenspieler Feng Yi-Hsin in der Lage zu sein, allen Gegnern gefährlich zu werden. Auch Bad Königshofens Trainer Erik Schreyer brachte seinen Respekt vor den Brexbachtalern zum Ausdruck, denen er – vor allem mit Feng, der gegen Bad Königshofen noch gefehlt hatte – deutlich mehr zutraut als in der Vorsaison. Der Respekt bei den Gästen war groß, das zeigte die Aufstellung. „Wir sind endlich komplett“, sagte Grujic vor dem ersten Ballwechsel – „aber sie leider auch.“

Letztlich, daran ließ der Trainer keinen Zweifel, wolle man sich aber mit den Besten messen. Dafür konnte er nun personell aus dem Vollen schöpfen. „Ich glaube, alle sind in guter Form. Beim letzten Mal haben wir auch ohne Feng gewonnen – und da musste ich mich jetzt entscheiden“, sagte Grujic hinterher. Dass er neben dem gesetzten Taiwanesen Kubik und Allegro aufbot und Luka Mladenovic sowie den für ein mögliches Doppel vorgesehenen Sam Walker auf der Bank ließ, begründete der Trainer als Entscheidung für die beiden Spieler – und nicht gegen die anderen.

Dritter Satz wird zum Knackpunkt

„Maciej war sehr gut bei seinem Comeback – und wir brauchen ihn“, stellte Grenzaus Trainer klar. „Er spielt gut gegen Mengel und hatte seine Chancen“, attestierte Grujic dem jungen Polen eine ordentliche Leistung. „Im fünften Satz hat er ein, zwei Fehler mehr gemacht und sein Niveau dieses Mal nicht ganz gehalten.“ Letztlich gelte es aber, Kubik nach der langen Zwangspause aus gesundheitlichen Gründen Einsätze zu geben. „Er braucht Wettkämpfe, er braucht Spiele. Wenn er sich weiter so präsentiert, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass er wieder der alte Maciej wird.“

i Der Mann des Abends in der Zugbrückenhalle: Routinier Steffen Mengel führte den Post SV Mühlhausen mit Siegen gegen Maciej Kubik und Feng Yi-Hsin zum 3:1-Erfolg gegen den TTC Grenzau. Wolfgang Heil

Nachdem im ersten Spiel des Abends Feng dem erfahrenen Marcos Freitas in drei Sätzen humorlos die Grenzen aufgezeigt hatte, bot sich Kubik die Chance, sein Team mit einem möglicherweise vorentscheidenden 2:0-Vorsprung in die Pause zu führen. Doch Routinier Mengel gehört mit seinen 37 Jahren lange nicht zum alten Eisen, im Gegenteil. „Er ist wie eine Anakonda“, brachte es Grenzaus Manager Markus Ströher nach Kubiks 2:3 (10:12, 11:9, 8:11, 11:6, 5:11)-Niederlage auf den Punkt. „Wenn du Mengel die Chance gibst, schnappt er zu.“ Einen Knackpunkt erkannte Ströher Mitte des dritten Satzes, als Kubik dran war, dann aber bei zwei eigenen Aufschlägen den Kontakt verlor. „Schade, da hätte er ihn knacken können.“

Entscheidung für Allegro und Kubik – nicht gegen Mladenovic und Walker

Das galt auch für Allegro im dritten Einzel gegen Ovidiu Ionescu, dem er nach 0:2-Satzrückstand die Stirn bot. „Er war im ersten Spiel sehr gut“, begründete Grujic, dass er den Belgier aufbot und nicht den gegen Bad Königshofen ebenfalls siegreichen Briten Sam Walker. „Ich will Martin auch die Chance geben, dass er bei uns regelmäßiger spielt. Er braucht Selbstvertrauen“, sagte Grenzaus Trainer. Die Leistung gegen den Rumänen sei „okay“ gewesen, bilanzierte Grujic, erkannte aber in entscheidenden Phasen noch Luft nach oben. „Bei 6:2 im ersten Satz war er ein bisschen hektisch“, sah er einen Grund dafür, dass der Neu-Grenzauer einen 0:2-Satzrückstand aufzuholen hatte.

Wie neun Tage zuvor gegen Bad Königshofen kam dann dem vierten Satz im dritten Einzel eine besondere Bedeutung zu. Hatte beim Auftakt Walker gegen Bastian Steger mit 23:21 die Oberhand behalten, musste Allegro jetzt äußerst unglücklich 16:18 quittieren. „Er hatte im vierten Satz einige Satzbälle und sehr gute Chancen“, bedauerte sein Trainer. Vor allem beim Stand von 14:13 sah sich Allegro schon obenauf, doch der nächste Punkt wurde korrigiert, nachdem Ionescu einen Kantenkontakt reklamiert hatte. „Das war ein 50:50-Ball“, meinte Grujic. „Auch die Schiedsrichter waren sich nicht einig.“ Statt 15:13 für den Grenzauer stand es 14:14 – und am Ende 18:16 für seinen Gegner.

„Ich habe nach dem Spiel gesagt: Jungs, wenn wir weiter so spielen, ist alles in Ordnung.“

Slobodan Grujic, Trainer TTC Grenzau

Somit lag es wie so oft in den vergangenen drei Jahren an Feng, sein Team ins Doppel zu retten. Doch ihm gegenüber stand in Mengel ein ausgebuffter Spieler, der letztlich auch sein viertes Einzel der Saison gewinnen sollte. „Ich habe ihn schon in dieser Form erwartet“, sagte TTC-Coach Grujic. „Es ist einfach sehr, sehr gut, was Mengel in der Bundesliga zeigt. Er ist sehr konstant jedes Jahr. Da ist es schwer, ihn zu schlagen.“ Geschmerzt hat aus Grenzauer Sicht am Ende vor allem der erste Satz, „in dem Feng ihn vielleicht noch nicht ernst genug genommen hat“, wie Manager Ströher mutmaßte. Mit 11:6 setzte sich Mengel vergleichsweise mühelos durch, ehe Grenzaus Nummer eins an die Form des ersten Einzels anknüpfte und die Partie mit 11:6 und 11:9 drehte. Doch dabei blieb es. Nach fünf Sätzen war der 37-jährige Mühlhausener der gefeierte „Man of the Match“ und nicht der 22-jährige Grenzauer.

Für dessen Trainer Slobodan Grujic vielleicht eine vertane Chance, zumal sich viele Fans auf das Doppel mit Allegro und Walker gefreut hatten, aber lange kein Beinbruch. „Ich habe nach dem Spiel gesagt: Jungs, wenn wir weiter so spielen, ist alles in Ordnung.“ Beim Tabellenletzten der Vorsaison ist man nach den ersten beiden Auftritten überzeugt davon, jedem Gegner gefährlich werden zu können.

TTC Zugbrücke Grenzau – Post SV Mühlhausen 1:3

Feng Yi-Hsin – Marcos Freitas 3:0 (11:6, 11:7, 11:6)

Maciej Kubik – Steffen Mengel 2:3 (10:12, 11:9, 8:11, 11:6, 5:11)

Martin Allegro – Ovidiu Ionescu 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 16:18)

Feng Yi-Hsin – Steffen Mengel 2:3 (6:11, 11:6, 11:9, 7:11, 5:11)

Wieder mal Jülich: Grenzau im Pokal beim Zweitligisten﻿

Der Takt bleibt hoch beim TTC Grenzau. Nur zwei Tage nach dem 1:3 gegen den Post SV Mühlhausen ist das Team von Slobodan Grujic im Pokal-Achtelfinale gefordert. Der Weg in die Runde der letzten acht Teams im Wettbewerb führt die Grenzauer wieder einmal über den Zweitligisten TTC Indeland Jülich, der sich in der Qualifikation durchsetzen konnten. Vor dem K.o.-Duell am Mittwoch (19.30 Uhr) sind sich die Brexbachtaler ihrer Favoritenrolle bewusst, wollen den Gegner aber auf keinen Fall unterschätzen, wie Grujic betont. „Wir wissen, dass der Pokal sehr wichtig ist“, sagt der TTC-Trainer, der den Gegner um den Ex-Grenzauer Robin Devos und dessen Bruder Laurens in die Kategorie „unangenehmer Gegner“ einstuft. „Das ist eine Mannschaft, die schon sehr lange eine gute Rolle in der zweiten Liga spielt und eingespielt ist.“ Darauf werde man sich gut vorbereiten, um den nächsten Schritt Richtung Final Four zu meistern, das am 4. Januar in der Multifunktionsarena in Neu-Ulm ausgetragen wird. ros