Breuer und Beck im Doppel top Westerwälder Mädchen dominieren Verbandsmeisterschaft

i In der Frauen-Oberliga spielen für sie für den TTC Nentershausen, bei den Verbandsmeisterschaften traten sie für ihre Heimatvereine an (von links): Paula Beck (TTC Wirges), Nala Alhäuser (TTG Mündersbach/Höchstenbach) und Magdalena Breuer (TTC Wirges). Michael Breuer

Im Tischtennisverband Rheinland/Rheinhessen steht der Nachwuchs aus dem Westerwald hoch im Kurs. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen gab’s Medaillen. Vor allem zwei Talenten des TTC Wirges räumten kräftig ab.

Bei den Verbandsmeisterschaften der Jugend in Ingelheim haben Westerwälder Tischtennistalente den Ton angegeben. In der Einzelkonkurrenz der Mädchen 15 belegten Paula Beck und Magdalena Breuer vom TTC Wirges, die in der Frauen-Oberliga für den TTC Nentershausen spielen, die Plätze eins und zwei.







