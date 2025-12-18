Westerwälder Mädchen dominieren Verbandsmeisterschaft

Im Tischtennisverband Rheinland/Rheinhessen steht der Nachwuchs aus dem Westerwald hoch im Kurs. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen gab’s Medaillen. Vor allem zwei Talenten des TTC Wirges räumten kräftig ab.
Bei den Verbandsmeisterschaften der Jugend in Ingelheim haben Westerwälder Tischtennistalente den Ton angegeben. In der Einzelkonkurrenz der Mädchen 15 belegten Paula Beck und Magdalena Breuer vom TTC Wirges, die in der Frauen-Oberliga für den TTC Nentershausen spielen, die Plätze eins und zwei.