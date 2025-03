Die Niederlage kam nicht unerwartet: Der TTC Nentershausen ließ auch in der Roxheimer Birkenberghalle seine Klasse aufblitzen.

Obwohl sie im Gegensatz zum Hinspiel mit ihrem kompletten Verbandsoberliga-Team antraten, verloren die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim auch vor heimischem Publikum mit 1:9 gegen den TTC Nentershausen.

„Wir hätten das Ergebnis etwas besser gestalten können“, sagte SG-Sprecherin Hannelore Huber und ergänzte: „Weitere Kosmetikpunkte wären machbar gewesen.“ Donata Eder vergab beim Stand von 10:8 im abschließenden Einzel zwei Matchbälle und verlor noch 13:15. Sabrina Wohlfahrt, die den einzigen Sieg holte, war auch gegen die Spitzenspielerin der Gäste nicht chancenlos, brachte aber eine 2:1-Satzführung nicht nach Hause, gab den vierten Durchgang mit 10:12 ab und war erst danach chancenlos. „Das Ergebnis ist natürlich nicht so schön“, sagte Huber und fügte an: „Spielerisch aber haben wir uns gut verkauft, wir waren zufrieden.“ Groß vorwerfen mussten sich die SG-Spielerinnen nichts, das Nentershausener Team ist ungeschlagener Tabellenführer und peilt den Aufstieg an.